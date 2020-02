Tellijale

«Olukord on keskpankade jaoks uus. On tekkinud küsimus, kuidas saaks keskpank toetada inflatsiooni kasvu, mitte seda alla suruda,» rääkis Eesti Panga president Madis Müller. «Seetõttu on võetud kasutusele poliitika, mis on ka keskpanga jaoks uus. Olles seda juba mõned aastad teinud, tundub olevat mõistlik vaadata värske pilguga ja põhjalikult üle, kui hästi on miski töötanud ja kas on vaja strateegias ja käitumispõhimõtetes midagi muuta.»