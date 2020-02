Mees, kes vajas tippu jõudmiseks üksnes kirge

Tellijale

Venezuelast pärit Dhers on huvitava taustaga spordimees, kes jõudnud oma lühikese elu jooksul juba nii mõndagi korda saata ja läbi elada. Venezuela populaarseimad spordialad on pesapall, korvpall ja jalgpall, kuid need Dhersile huvi ei pakkunud. Ta küll proovis natuke kõike, kuid kirge ei tekkinud. Seevastu BMX-ratta selga istudes tundis ta kohe, et on täpselt seal, kus olema peab.