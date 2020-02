Roolijoodikut ainult vangla ei aita

Iga viies kriminaalses joobes juht põeb alkoholisõltuvust ning ülejäänutel on eri raskusastmega düssotsiaalne isiksushäire, teab vanemprokurör Toomas Liiva. FOTO: Tairo Lutter FOTO: Tairo Lutter

Pikaaegse pühendunud töö eest presidendilt teenetemärgi pälvinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröril Toomas Liival ei olnud viis aastat tagasi head vastust küsimusele, kuidas saaks riik liiklussurmasid ära hoida. Nüüd teab ta, et ainult trellidest kasu ei ole, ja tõdeb, et minna on veel pikk tee.