Kenini talenti märgati juba viieaastaselt

Austraalias oli kõik teisiti. Kenin rõhutas korduvalt, et tahab maailma endast rääkima panna. See õnnestus. «Tahan näidata, kes ma olen, näidata oma parimat tennist, miks ma siin olen ja miks pean siin olema,» rääkis ta ühel pressikonverentsil. Ta sai võistluse lõpuni tähelepanu täie raha eest ega salanud, et see meeldib talle.