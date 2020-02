Ilves võttis stabiilselt punkte

«Pühapäeval ei leidnud ma hüppemäel enam sama lennukat tunnet nagu päev varem. Seetõttu polnud mul ka murdmaasõidus midagi kaotada. Läksin kohe alguses kiiremate meestega kaasa. Pidin valima, kas sõidan üksi või proovin pundiga kaasa minna, otsustasin proovida. Tagantjärele hinnates on selge, et pingutasin tempoga üle ja lõpus oli keha seetõttu väga väsinud. Ehk oleksin pidanud oma võimeid rohkem tajuma ja aduma, et sõit on 15, mitte 10 km,» mõtiskles viimase viie kilomeetriga mitmeid kohti loovutanud eestlane.