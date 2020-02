Uus varustus viis Aigro sihile

Rohkem kui aastase pausi järel taas 30 parema sekka jõudnud Aigro sõnul peitub hooaja parima tulemuse saladus uues varustuses. «Sain Jaapani etapiks uued suusad ja kombinesooni, mis aitavad hüppepikkusele kõvasti kaasa. Seda ei anna võrrelda sellega, mis mul enne oli. Läksin nelja hüppemäe turneel Fischeri (suusafirma – toim) hooldemehe juurde ja küsisin, kas oleks võimalik uusi suuski saada. Pärast 2018. aasta Ruka MK-etapi 19. kohta öeldi mulle, et kui ma tulen veel kaks korda punktile, saan tasuta suusad. Kuigi ma polnud rohkem punkte teeninud, läksin seekord ise küsima. Kui nad nägid, mida kõike ma oma suuskadega teinud olen – raskuseid ette pannud, et tasakaal paika saada jne –, siis ütlesid nad kohe, et saan uue varustuse. Uue hüppekombinesooni jaoks läksime Meiningeri tehasesse ja võtsime seal mõõdud. Ootasime kohapeal, kuni kombed valmis õmmeldi, et neid kohe selga proovida. Sobisid,» pajatas 20-aastane Aigro.