Jaan Sootak: karistuse kasutusjuhend

Paraku tuleb seegi kord nentida, et ühe dramaatilise sündmuse pinnalt osatakse kõigepealt teha ainult üks järeldus: seadust tuleb muuta, praegusel juhul siis karistust karmistada! Selle vastu või vähemalt vastukaaluks on siiski tekkinud ka teine lähenemine, mis lähtub tõsiasjast, et vanglakaristus ei suuda inimest parandada, rohkem tuleks pöörata tähelepanu sotsiaaltööle, ennetusele jms (Skandinaaviast pärit üleskutse: «Parim kriminaalpoliitika on sotsiaalpoliitika!»).