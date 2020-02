Kaija Teemägi: tulevikuametiteks valmistume praegu

Tellijale

Kui küsida lasteaialapselt, kelleks ta tahab saada, siis laseb laps fantaasia valla ja vastuseks võib olla mõni amet, mis eksisteerib vaid muinasjuttudes. Uurides põhikoolinoorelt, mis tööd ta kümne aasta pärast teeb, ei pruugi ta õigesti ennustada, sest seda ametit ei ole ehk veel olemaski. Kui mõne ettevõtte juhilt küsida, milline on tema inimeste töö kolme kuni viie aasta pärast, jäävad paljud ilmselt vastuse võlgu, kuna puudub suurem pilt. Keskendutakse tänasele päevale. Fakt on aga see, et meie töötamise iseloom ja tehnoloogia areng mõjutavad seda, kuidas teeme tööd homme.

Praegu on suures muutumises peamiselt müügi- ja teenindusvaldkond: müügi internetti kolimine, iseteeninduse pealetung jms. Näiteks Elisas aitab lisaks teenindajatele klientide küsimustele vastata juturobot Annika, kes on teenindanud juba üle 100 000 inimese. See on muutnud klienditeenindaja rolli – nad tegelevad keerulisemate ja empaatilisemate töödega, milleni tehisintellekti taip ei küüni. Samamoodi on muutuste tuules meditsiini- ja logistikavaldkond. Usutavasti on üsna pea pakirobotite kõrval ka isejuhtivad sõidukid, mis pakke pikemate vahemaade taha viivad. Inimjuhi funktsioon muutub toetavaks.