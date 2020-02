Tellijale

Kõik kolm on näidanud kätte liberaalsete väärtuste piire. USA sundis kehtiva vabakaubanduslepingu enda kasuks ümber tegema. Hiina on võtnud kaks kanadalast pantvangiks, kuna Kanada vahistas USA nõudmisel Hiina telekomifirma Huawei finantsjuhi. Saudi Araabia on boikoteerinud Kanada tooteid, kuna Kanada välisminister toetas häälekalt naiste võrdõiguslikkust. Kõikidel juhtudel on Kanada jäänud üksi. Liitlased arvestavad eeskätt endi huvidega ja pole julgenud Kanadale avalikult ning jõuliselt toetust avaldada.