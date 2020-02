Tellijale

Väliskogukonnad on need, mis toetavad päritoluriiki, ning meie asi on seda hinnata ja mõelda, kuidas oma kogukondi nii Torontos kui ka Abhaasias paremini kaasata. Nii nagu väljast vaadates kaovad paljud meid häirivad igapäevadetailid uttu, kipuvad ka Eestist vaadates välismaal elavad kogukonnad asuma justkui kusagil kaugel. Tõsi, geograafiliselt võib see vahemaa tõesti tuntav olla, kuid kultuuriliselt mitte. Kui palju me tegelikult teame eesti kogukondadest välisriikides? Lätlased lõid oma välisministeeriumisse mõni aasta tagasi vastava osakonna. Aga meie?