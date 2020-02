Neeme Raud: ahelatest vaba Trump tagasi kesklaval

Tellijale

USAs on alanud president Donald Trumpi uus suur võidu-show. Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva, kui kogu Ameerika istus teleekraanide ette vaatama aasta üht suuremat teleülekannet, Ameerika jalgpalli finaali Super Bowl, sai ta mängu eel vastata oma vaieldamatu lemmiktelenäo ja ka nõustaja, konservatiivse FoxNewsi kõrgeima reitinguga (!) saatejuhi Sean Hannity küsimustele ning kuulutada, et tema vastaste viimane, ultimatiivne katse ta ametist tagandada kukkus taas läbi. Tema on võitnud!

Kuna ilmselt juba homme pannakse senatis presidendi üle toimuvale kohtupidamisele punkt ja riigipea tagandamisprotsess saab kiire lõppmängu, langevadki Trumpilt piltlikult öeldes veel viimased seaduslikud aheldad, mis teda kogu senise võimuaja on häirinud, märkisid pühapäevahommikustes telearutelusaadetes mitmed analüütikud. Hukka mõisteti küll senati vabariiklasi, kelle häältega kohtupidamine lõpetatakse. Aga mitte Trumpi ennast, kes on suutnud muuta vabariikliku partei vankumatult tema eesmärke kaitsvaks poliitiliseks jõuks.

Trumpi suurvõitude skoor Washingtonis on tegelikult juba 2:o, sest võitjaks sai ta end kuulutada ka pärast eriuurija Robert Muelleri pikka juurdlust (mille käigus, tõsi küll, ju leiti, et Venemaa sekkus Trumpi poolel 2016. aastal toimunud valimistesse, kuid et justiitsministeerium keelas ametis olevale presidendile süüdistuste esitamise, Mueller seda ei teinud, öeldes põhimõtteliselt, et las Ameerika rahvas langetab lõpliku otsuse – toim).