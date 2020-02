Tellijale

ÜRO Toiduorganisatsioon (FAO) hoiatab, et tirtsude hulk võib suvega kasvada kuni 500 korda. «Isegi väike tirtsuparv võib süüa päevas sama palju, kui 35 000 inimest. See on eriti laastav piirkondades, kus iga gramm toitu on vajalik nälja leevendamiseks,» märkis FAO avalduses.