Mis on Eesti eelmise aasta menukaimad raamatud?

1991. aastal loodud Eesti Kirjastuste Liitu kuulub praegu 29 kirjastust-organisatsiooni. Raamatute müügi edetabelit on koostatud alates 2000. aastast. Läinud aasta pingerida on võrreldes varasematega eriline eelkõige selle poolest, et esikümnes on koguni kuus lasteraamatut. Neist kolme edukaima väljaandja on kirjastus Päike ja Pilv koos Maxima poeketiga.