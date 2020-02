EKKM tohib oma majja jääda

Tellijale

«Saame tegevust plaanipäraselt jätkata ega pea mõtlema lõpetamise või kolimise peale,» ütles EKKMi tegevjuht ja kuraator Marten Esko. «See on kompromisslahendus, sest kogu rahaline vastutus, puuduste kõrvaldamine ja ohutuse tagamine jääb meie kanda. Kuid see oli vastus kõige pakilisemale küsimusele: kas me 2020. aastal üldse tegevust jätkame.»