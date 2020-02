Tellijale

Kui ohtlik on Hiinas leviv koroonaviirus?

Nende teadmiste alusel, mis praegu avaldatud on, pole uus viirus maailmale ohtlikum kui teised hingamisteede haigusi põhjustavad viirused. Me kuuleme ennekõike keskmise raskusega ja rasketest meditsiinilistest juhtudest. Kui palju on kergeid ja sümptomiteta juhtumeid, selle kohta praegu andmed puuduvad.