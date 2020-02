Epideemia peatamiseks teoreetiliselt valmis

Tellijale

Eesti valmisolek koroonaviiruse puhanguks tähendab praegu lühidalt seda, et tervishoiutöötaja teab, mis viirus see on, saab seda tuvastada, oskab teavitada terviseametit ning isoleerida nakatunud. Edasi tegutseb analüüsidega laboratoorium ja tuvastatakse, kellega on nakatunu kokku puutunud. Viiruspuhangu ajal haigetega toimimise paneb paika terviseameti juhend. Samasugune juhend kehtivat Soomes ja seal aitas see haiguse leviku peatada – Soomes on seni tuvastatud ainult üks uue koroonaviiruse juhtum.