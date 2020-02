Klæbo murdis sõrme, ees ootab võistluspaus

Eriti valusaks teeb loobumise tema luumurru põhjus, nimelt poksimasin – sellised on olemas ka Eesti vaba aja veetmise kohtades. «Ma armastan võistelda ja lõin seda masinat nii kõvasti, kui suutsin. Saingi kirja parima skoori, mille üle olin väga õnnelik. Muidugi ühest korrast meile ei piisanud, tegime ka teise vooru. Asi oli aga selles, et poksimasina kõrval oli ka teine, rauast aparaat. Kuna ma ei saanud poksikotile hästi piha, libises mu käsi sellest mööda ja lõin teist masinat. Lõin täiest jõust. See oli kohutavalt valus. Kartsin kohe, et murdsin käe- või sõrmeluu,» rääkis Klæbo.