«Enne kui reageerisin, olin kuskile otsa sõitnud»

Ülemöödunud aasta ööl vastu 18. juulit ööbis Karel Šmutov Palmi ja Raivo ühiselt ostetud majas Nõmmel Kivi tänaval. See oli tema teine öö seal. «Me ei tahtnud tegelikult ööseks sinna jääda, aga kuna lapsed palusid, siis jäime,» ütleb Šmutov ise, nimetades põhjusena Raivo Rätte ettearvamatut käitumist ja ähvardusi, millega muusik neid ohtralt oli kostitanud. Samas olid nad kindlad, et Raivo sinna ei tule, sest Palmil oli ligipääs Raivo e-kirjadele, millest oli näha, et laevapilet Eestisse on ostetud alles järgmiseks päevaks.