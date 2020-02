Elim Chan: Dirigeerimine oli pikka aega ainult meeste maailm

Reedel kuuleb Eestis kaht noort muusikatippu, kellesarnaseid satub meile võrdlemisi harva. Need on Hongkongist pärit tõusev naisdirigent Elim Chan ja pianist Alice Sara Ott, samaväärne kuulsus Yuja Wangi ja Khatia Buniatishviliga. Alice Sara Ott on Deutsche Grammophoni eksklusiivartist ning kuulub samasse HarrisonParrotti mänedžmenti, mille tippartist on ka Paavo Järvi. Eestis annavad nad oma ainsa kontserdi Tartus. Tasub leida võimalus seda kontserti külastada.

Tellijale

Elim Chan toob Tartusse oma Antwerpeni sümfooniaorkestri. See on pika traditsiooniga kollektiiv, kelle dirigentide hulka on kuulunud ka legendaarne ajastuteadliku esituse juhtfiguur Philippe Herreweghe. Praegu 33-aastane Elim Chan on selle orkestri läbi aegade kõige noorem ja esimene naissoost peadirigent.

Kui helistan vestluseks Elim Chanile, läheb ta oma vastustega kohe väga sügavuti. Kindlasti on hea süvenemisvõime üks tema edu saladusi. Küsin, kust sai alguse tema huvi saada orkestridirigendiks, mis veel siiani on naiste ametina pigem erandlik. Ta ütleb: «Kuulsin orkestrit esmakordselt oma kooli kontserdil. Dirigent oligi just naine. Orkester ja tema juht avaldasid mulle sügavat muljet, dirigent tundus mulle lausa võlurina!»