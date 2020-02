Staažikas lasteaia direktor kangutati ametist lapsevanemate vastuseisust hoolimata

Oktoobris tähistas Tallinna Poska lasteaed 95. aastapäeva. Sellest 30 aastat lasteaeda juhtinud direktori Helve-Annela Õisma peorõõmu varjutas aga teadmine, et selles ametis ta tõenäoliselt enam jätkata ei saa. Tema kahtlusi oli kinnitanud e-kiri tema tööga rahulolematult lapsevanemalt: «Haridusamet on juba pikemat aega teadlik probleemist meie lasteaia direktoriga. Nad on palunud direktoril lahkuda. Kuna on lasteaia 95. aastapäev, siis lastakse tal see veel ära teha.»