Koroonaviirus lõi nafta hinnal jalad alt

Tellijale

Kui aktsiaturud on võtnud üha laiemalt levinud koroonaviirust suhteliselt rahulikult (vaid kahel päeval on suuremad börsid langenud enam kui ühe protsendi), siis suurema löögi on saanud nafta hind, mis aasta algusest on kukkunud viiendiku võrra.