Eesti ihkab Kanepi-järgsel ajastul Maailmaliigasse

Täna algab Lasnamäel naistennisistide Föderatsiooni karikavõistluste Euro-Aafrika tsooni esimese grupi turniir, kodupubliku toel mängivad eestlannad on seadnud sihiks pääsu Maailmaliiga üleminekumängudele. Liidri Anett Kontaveidi kõrval on neli noorema põlve mängijat.

Kontaveit naasis alles mõne päeva eest Melbourne’ist, kus võitles end aasta esimesel suure slämmi turniiril, Austraalia lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali. Ta kinnitas eilsel pressikonverentsil, et on suurturniirist piisavalt taastunud ning vaid suure ajavahega kohanemise protsess pole päris läbi. Kui vaja, teeb ta FedCupil kaasa täisprogrammi.

Kontaveit osaleb kõigis otsustavates mängudes

Eesti naiskonna treener-kapten Märten Tamla sõnastas meie kindla esinumbri rolli väga selgelt: «Naiskond on enam-vähem samas koosseisus mänginud juba viis aastat ning Anett on alati osalenud kõigis üksik- ja paarismängudes, mis midagi otsustavad. Sama on plaanis ka tänavu.»

Föderatsiooni karikasarja esimese grupi matšides toimuvad kaks üksikmängu ja paarismäng. On selge, et Kontaveit osaleb esireketina kõigis matšides üksikmängus. Kui pärast neid on seis viigiline 1:1 ning võitja selgub paarismängus, saadab Tamla väljakule hetke tugevaima paari ning sinna kuulub ka Kontaveit. Kui aga üks pool on ees 2:0, pole paarismängul matši võitja seisukohalt enam tähtsust ning siis on võimalik esireketile puhkust anda.

«Mul on väga hea meel, et Anett tegi Austraalias elu parima suure slämmi turniiri, seda enam, et teda tabas aasta lõpus tervisemure. Äsjase turniiri valguses on tore tõdeda, et ta on veelgi tugevamana väljakul tagasi,» rõõmustas Tamla.

Juba mitu aastat koondist vedav Kontaveit märkis, et on liidrirolliga harjunud. «Pean treeningute käigus väljakuga harjuma, see on võrreldes Austraaliaga natuke teistsuguste omadustega,» ütles Kontaveit. «Tüdrukud on aastaga kindlasti palju arenenud, mängivad trennis täitsa kenasti. FedCupil tuleb võtta üks mäng ja üks matš korraga.»

Austraalia lahtistele tagasi vaadates arvas Kontaveit, et jõudis veerandfinaali tänu järjepidevale tööle, mis kannab üha rohkem vilja. «Kõik läheb natuke paremini, tunnen end väljakul üha mugavamalt, võib-olla usun endasse rohkem. Treeningutes ma mingeid olulisi muudatusi pole teinud. Paremaks saab minna kõiges, füüsist teha, servi timmida. Väikeste detailide kallal tuleb teha järjepidevat tööd.»

Täna kell 16 algavas avamatšis Kreekaga saadab Tamla üksikmängu teise numbrina eeldatavalt väljakule Elena Malõgina, kes on viimasel ajal näidanud head ja stabiilset tennist.

Treeneri hinnangul astub mitmeski alagrupimatšis – Kreeka ja Austriaga – Eesti teisele reketile vastu jõukohane vastane ning väljakule tuleb minna ainult võidumõtetega. Kolmest konkurendist on stabiilseim ja tugevaim koosseis Itaalial. Kreekal pole Tallinnas rivis esinumbrit, maailma edetabelis vahetult Kontaveidi ees (kohad vastavalt 21. ja 22.) paiknevat Maria Sakkarit.

Kolm põhjust, miks Kanepi puudub

Ent Eesti koondisse ei kuulu teatavasti Kaia Kanepi. Tamla avas tagamaid. «Eesti koondise eest mängimine on minu jaoks auasi. Kui kutse tuleb, peab mängija tahtma oma riiki esindada. Mitte nii, et tulen ja mängin ainult siis, kui tahan, kui olümpiale pääsemine või miski muu asi mängus,» alustas koondise juhendaja.

Ta jätkas: «Teiseks ütlesin tüdrukutele juba kaks nädalat tagasi, et võistkond jääb niisuguseks, nagu see on. See tähendas, et saime rahulikult oma plaane ellu viia ja trenni teha. Eelmised aastad on näidanud, et niisuguse rahuliku valmistumise korral on tulemused olnud paremad.

Kolmandaks tuleb vaadata ka tulevikku. Peame mitte tegema ühekordseid otsuseid, vaid selle võistkonnaga arenema.»

Eesti koondist esindavad Kontaveit, Malõgina, Katriin Saar, Valeria Gorlatš ja Saara Orav. Tamla sõnul on eesmärk jõuda alagrupis kahe parema hulka ehk laupäevasesse play-off-matši, mille võitja pääseb Maailmaliiga üleminekumängudele.