Jaak Laineste: odav ja puhas elekter murrab kliima- ja keskkonnamured

Tellijale

Suurte muutuste edu aluseks on fookus: tuleb tegeleda olulisega ja jätta kõrvale tegevused, mis tunduvad sageli esialgu igati mõistlikud, aga on lähemal vaatlusel ebaolulised, kõrvalteed või suisa töötavad peamisele eesmärgile vastu. Toon näite valdkonnast, millega olen mitukümmend aastat tegelenud – kasvuettevõtete ehk start-up’ide maailmast.

Samas läheb omanike seisukohast äril väga hästi, sest neil on plaan, kuidas jõutakse kasumini – ja siis juba väga suureni – ettevõtte järgmistes arenguetappides. Mõistagi ei ole kahjum isegi kasvuettevõtetel omaette eesmärk, vaid sagedane paratamatus, kui fookus on suunatud tulevikku. Traditsioonilistel ettevõtetel on strateegia teine: jooksev kasum on hädavajalik ja selleks tuleb liikuda edasi väikeste riskidega, ettevaatlikult ja aeglaselt. Ka see on mõistlik ja vajalik, sest valdav enamik meile iga päev vajalikust tuleb just neilt.