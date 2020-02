Mari-Vivian Ellam: kool õpetab, et ähvardamine on lubatav

Tellijale

Kool on institutsioon, millega puutub kokku ja millest saab mõjutatud üle 90 protsendi ühiskonnast. Inimesed, kes on saatnud ähvarduskirju Kaja Kallasele, Martin Helmele, Jevgeni Ossinovskile, on käinud koolis. Kui kerime aega viis, kümme, viisteist aastat tagasi, leiame nad keskpäeval istumast klassiruumis. Klassi ees seisab õpetaja ja keegi klassist, võib-olla nad ise, võib-olla keegi teine, ütleb: «T*ra sa mölised seal!» Mis järgneb? Mitte midagi. Kuid kõik, mis toimub tunnis või vaheajal, toimub nende endaga või kellegi teisega ja milles nad on passiivsed osalised, mõjutab õpilaste kujunemist, arusaamu, isiksust ja tulevikku.