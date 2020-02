Ene-Margit Tiit: riigi väärtuste matemaatika

Tellijale

Viga on eesmärkides. Ülalkirjeldatud optimeerimisülesanded on enamasti lahendatud ühe kriteeriumi alusel ja selleks on materiaalsed väärtused, ehk lihtsamini öeldes – raha. Optimeerimise tulemusel leitakse lahendus, mis on kõige säästlikum või kasumlikum nimelt raha mõttes.