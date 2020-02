Aimar Altosaar: Ida-Virumaa on meie südameasi

Tellijale

Siinne elanikkond paisutati aastakümneteks mitu korda suuremaks, kui sellele maale traditsiooniliselt kohane olnuks, sest ekstensiivne tööstus ja energeetika vajasid palju töökäsi. See periood on nüüd lõppemas ning rahvastik kahaneb tasahilju Eesti piirkonnale sobilikku suurusjärku.

Järjest enam levib arusaam, et Ida-Virumaad peaks tulevikus iseloomustama mitmekesine majanduselu, milles on kasvav roll turismil ja puhkemajandusel; seda võimaldab piirkonna erakordselt rikkalik looduskeskkond ja kultuurimälestiste rohkus. Euroo­pa Liidu põnevale piirialale, mille idaserv meelitab juba praegu välisturiste heitma pilku üle jõe Venemaale, oleks kohane luua ka parimad tingimused etenduskunstide ja teiste kunstiliikide viljelemiseks. Muusika- ja kunstiharrastajate hulk on siin keskmisest kõvasti suurem – kollektiive ja huviringe on elaniku kohta Eesti keskmisest rohkem, kinnitab Rahvakultuuri Keskus.