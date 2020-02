Meelis Kuusk: Ida-Viru identiteet ületab rahvusi

Tellijale

Värske Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK) turismi ja turunduse projektijuht Meelis Kuusk on turunduse ja digimeedia spetsialist, kes on aidanud ettevõtetel kliente juurde võita ning neile klientidele lisaväärtust luua. Enne liitumist IVEKiga tegeles ta Iirimaal ühisrahastusprojektidega ja osales mitme ettevõtte loomises. Looduses liikumine, samuti kokandus ja reisimine on tema lemmiktegevused ka töövälisel ajal.

Tulin täiesti ilma eelarvamusteta, kuigi tean, et Eestis on need sellest piirkonnast levinud. Ma näen, et siin on olnud suuri arenguid ja palju ehitatud. Teed ja võrgustikud – kõik jätab hea mulje. Näen, et Eesti on väga palju soomestunud. On palju sarnasusi, kui mõtlen 15 aasta tagusele Soomele – nüüd hakkab siinne pilt sellega sarnanema.