Kas eestlane eelistab eestimaist?

Üvasi talu pererahvas, Anne ja Lenno Grünberg teevad oma juustudele pidevat tutvustustööd laatadel, kus käiakse laadaperioodil igal nädalavahetusel. „Kes on saanud laadal meie juustu maitsta, see teab toodet ka poest otsida. Oleme püüdnud inimestele oma maitsetega meelde jääda ja siiani on see toiminud,” ütles Anne Grünberg. FOTO: Kristina Traks