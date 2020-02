Endine põllumajanduse tippjuht Ahto Vili: ühel hetkel tuli kõrvale astuda

Tellijale

Teenetemärgi pälvimise uudise teatas Vilile abikaasa. „Sellise tunnustuse puhul tuleb alati esimesena mõte, et kas ma ikka olen seda väärt. Mõnes mõttes see kohustab ka millekski,” ütles Vili.

Kuigi teenetemärgi saab Vili panuse eest Eesti põllumajanduse edendamisse nüüd, päev enne vabariigi sünnipäeva, on ta juba paar aastat põllumajandusest eemal, naudib pensionipõlve.

Kuigi Ahto Vilit teatakse Torma kandi mehena, on ta tegelikult pärit Pärnumaalt. Tormasse jõudis ta 1980. aastal pärast Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetamist. Tema üks põhisaavutus on töö, mis tal õnnestus teha ajal, mil Eestist kadusid kolhoosid. Eesti Vabariigi taassünni järel kasvas Torma piimakarja toodang aasta-aastalt ja isegi kõigi aastate lüpsirekordite esikümnes on mitu Torma lehma. „Minu teada peaks esikahekümne seas olema vähemalt neli Torma lehma,” lisas Vili.