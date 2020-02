Maailma üks erilisim puhkusepaik asub Raplamaal

Tellijale

Preeriakoja ülesehitaja Marko Aleksejev on kogu elu püüdnud looduse müsteeriumi „lahti muukida” – ta on seda otsinud kivide alt, jõgede põhjast, taimede seest, joonistanud kümnetesse vihikutesse ravimtaimi ja loomajälgi.

Kümne aasta eest vormistas ta oma huvi ettevõtluseks, kuid nimetab end siiski hobiettevõtjaks. „Teen seda põhitöö kõrvalt, sel moel ei kurna see mind välja. Nii on mõnus, ei ole sundi ega pea tegelema liiga sagedaste külalistega. See on väga isiklik huvi, mida saan piisaval määral rakendada,” selgitas mees. Samas ei liigu ta vana rasva peal, vaid Preeriakojas toimub kogu aeg midagi. Saab siis laagriplatsil valmis midagi uut või on timmitud mõnd matka.