Võimatu missioon – olla töötav naine, ema ja ilus ka veel?!

Naiseks olemine on kõige petlikum asi. Kõrvalt paistab see imelihtne – ole aga ilus, ja elu lill. Kuid kes on ise vähegi püüdnud ühendada lapsi, töiseid kohustusi, kiiret elutempot ja seltsielu, teab, et võimatu missioon on kogu selle värgi kohta veel pehmelt öeldud. Aga naised teevad, saavad ja ei kurda.