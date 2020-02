Kas sinu jõud ja kaal on tasakaalus?

Tellijale

Sellist asja, et peaks kedagi innustama, julgustama või tagant udima, ei tulnud üldse ette. Elevus tagant kiirustamas, otsiti sobivat mõõtu sussid, vehiti end soojaks ja juba kribinal seinale. Pisikestele on algajate sein, edasi lähevad rajad üha keerukamaks. Osavad saavad end ka hüpetel ja negatiivsetel kalletel proovile panna. Kõige pisemgi kergitas jala kõrva kõrgusele ja vinnas end üles märksa suurematele mõeldud radadest. «Vahepeal on hirmus, aga see just ongi äge!» Polnud kuulda vingupoegagi, vahel mõnel jalg ja hääl küll veidi värises või oli nägu pingutusest punane, aga järele ei tahtnud keegi jätta.