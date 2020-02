Auto, mis päästis Opeli hiigetrahvist

Tellijale

Lühike vastus: et vältida ähvardavat hiigeltrahvi. Lihtsalt lahti seletades on lugu järgmine. Euroopa Liit on aasta-aastalt vähendanud autotootjatele kehtestatud CO 2 koguse piirnormi. 2021. aastaks ei tohi ühe margi sõiduautode mudelirivi keskmine CO 2 näitaja ületada 95 grammi kilomeetri kohta. See tähendab, et tohib küll müüa autosid, mis emiteerivad rohkem süsihappegaasi, aga et keskmine ei ületaks 95 g/km, peab tootjal olema ette näidata mudel(eid), mille vastav näitaja on tunduvalt väiksem. Oluline, et keskmine kokku tuleks. Kui ei tule, halastust ei tunta ja tootja saab kaela trahvi, kus iga gramm üle normi võib maksma minna miljoneid eurosid.