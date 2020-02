El Salvador – ohtlik või ilus?

Tellijale

Milleks ikkagi külastada riiki, kus iga nurga taga võib varitseda oht? El Salvadoris leidub küllaga vaatamisväärset. Põhilised «atraktsioonid» on aga rand ja vulkaanid. Tuntumates turismikeskustes nagu El Tunco rand ja Santa Ana vulkaan võib reisisell end täiesti rahulikult tunda.

Randu jagub igale maitsele: nii neile, kes armastavat kaljust ja kivist rannikut, kui ka liivaranna austajatele. Küll aga tuleb arvestada sellega, et pea igas rannas on suured ookeanilained, mis teevad ujumise pea võimatuks. Surfiharrastajad ja -armastajad on igatahes sattunud paradiisi.