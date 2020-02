Tellijale

Muinsuskaitseameti töötajad said eile hommikul rahutuks tegeva vihje, et Mustamäel Sütiste teel on nõukogudeaegse büroohoone lammutamine jõudnud ohtlikult lähedale monumentaalkunsti taiesele.

Nimelt asub Sütiste tee 21 hoone välisseinal kunstnik Leo Rohlini pannoo. 1970. aastate lõpust pärinev töö pole küll kaitse all, kuid asjaomased on veendunud, et tegu on tippteosega, mis tuleks kindlasti säilitada.