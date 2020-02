Juhtkiri: väsinud ma tänagi näin

Me eeldame, et riik toimib 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas, 365 päeva aastas ning liigaastal ka 29. veebruaril. See omakorda eeldab, et kriitilise tähtsusega valdkonnad, nagu näiteks meditsiin, korravalve ja pääste, peavad töötama samas rütmis. Me eeldame sedagi, et need valdkonnad toimivad samal tasemel ja pakuvad sama kvaliteeti ka öösel, tööpäeval ja puhkepäeval.