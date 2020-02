Pooled patrullpolitseinikest on roolis magama jäänud

Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna patrullitalituse juht Taavi Kirss tunnistab, et mikrounne on roolis jäänud nii ta ise kui ka paljud kolleegid. FOTO: Mihkel Maripuu

Peaaegu pooled patrullpolitseinikest tunnistavad, et on alarmsõidukit juhtides vajunud mikrounne. Kuigi politseiniku töögraafik tagab teoreetiliselt piisava puhkeaja nii enne kui ka pärast tööd, väsivad korrakaitsjad pika vahetuse ajal mõnikord nii ära, et silm vajub autoroolis kinni.