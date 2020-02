Tellijale

«Vanainimese tervis, ega hõisata pole,» ütles poeg. Ta lisas, et Marta liigub ringi ja istub ratastoolis. Televiisorit kuulab ema küll kõrvaklapiga, kuid kui on vaja midagi selgeks teha, mis ei ole päris igapäevane, siis on tal raske aru saada.

Kuid Marta on endiselt agar lehelugeja. «Nii et esimene koht, kuhu Meie Maa läheb, on tema laud,» sõnas Jüri, lisades, et mõni aeg tagasi lahendas ta ristsõnugi, aga nüüd ei näe ta enam nii hästi ruudu sisse kirjutatud küsimusi. «Nädalalõpu ristsõnad lõikas ta välja ja lõikab praegugi, aga lihtsalt ei saa neid enam lahendatud,» selgitas poeg.