Raimo Ülavere: juhte ei valita demokraatia mängimisega

Tellijale

Ühtpidi on ju hea, et inimesed on aktiivsed ja tahavad aktiivselt osaleda. Tavaarusaam on, et enamikku inimesi huvitab tööl peamiselt ja ainult palk. Muuseas, nii kipuvad arvama huvitaval kombel eelkõige juhid ja mida ülespoole, seda enam – «mina muidugi ei tööta raha pärast, aga nemad…». Samas on uuringute-küsitlustega korduvalt kinnitust leidnud, et inimestele läheb kõige enam korda see, et nad oleksid kaasatud, et nendega arvestataks, et neid pandaks tähele. Kui juht on nõme, siis vähemalt natukene aega kannatame ära. Ära minnakse tavaliselt siis, kui keegi, eelkõige juht, inimest enam tähele ei pane. Kui inimesest vaadatakse nagu klaasist läbi.