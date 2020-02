Mart Raudsaar: kuumenev Eesti

Tellijale

Ma ei taha laskuda vaidlusesse, kas ja mil määral inimtegevus kliimat mõjutab. Igaüks, kes aknast välja vaatab, võib veenduda, et midagi ilmaga toimub. Talvel pole üldse lund olnud ja see ei ole tavapärane.

Oma lapsepõlvest mäletan aga musta lund. Meie naabril oli kivisöeküttel katlamaja ning teatud aegadel polnud õues võimalik pesugi kuivatada. Seega, mikrotasandil pole meil mõtet vaielda, kas inimene suudab oma ümbrust reostada – kui viisakalt öelda – või mitte. Suudab küll. Arheoloogia on avastanud, et Sahara kõrb on laienenud intensiivse karjakasvatuse tagajärjel. Ja Tšornobõlis plahvatanud tuumareaktorite ümbruses ei saa inimene elada enam aastasadu. Meie võimekus muuta viljakandvat maad (ka ülekantud tähenduses) kõrbeks on ajaloo vältel suurenenud.