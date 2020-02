Kadri Tammepuu: patsiendi seljataguse kaitsel

Tellijale

Kõige sagedamini, pea igal kümnendal juhul, tuleb tüsistusi ehk tervisekahjusid ette operatsioonidel, mille arv küündib kahesaja tuhandeni aastas. Õnneks pole kõik tüsistused ravimatud, ent olukorra teeb segasemaks see, et pool kahjudest tekib ka siis, kui arstid teevad kõik õigesti.

Soomes esitasid patsiendid tunamullu tervisekahju hüvitamiseks taotlusi üle 8500, meil täpsed andmed haiglate kohta puuduvad, ent eksperdikomisjonile laekus kaebusi 191 ja kohtule mõni üksik. Soomes on küll neli korda suurem rahvaarv, kuid raske uskuda, et ravikvaliteet seal kümme korda kehvem oleks. Erinevalt Soomest jätavad meil paljud hüvitise taotluse esitamata. Kes ei taha arstiga suhteid rikkuda, sest tema juures tuleb edasi käia, kellele tundub kaebamine hirmutava kogemusena. Tihti pole vaidluseks piisavalt teadmisi, aega, raha või ka jõudu. Enamiku patsientidest moodustavad eakad ja kui paljud neist on võimelised enda eest seisma?