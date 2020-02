Kersti Kägi: kust läheb tervisekahju ja tulemusliku ravi piir?

Tellijale

Mille üle vaieldakse? Tavaliselt leiab patsient, et ta ei saanud loodetud teenust või tekkis tal tervisekahju. Patsient loodab alati, et tema ravi oleks tulemuslik. Kuid kas ootustele võiks vastata kordaläinud operatsioon, kus hea tulemus mõne aja pärast halveneb või kaob sootuks või läheb patsiendi seisund hoopis kehvemaks? Mida arvab patsient juhtumist, kus arst on selgitanud talle raviga kaasnevaid võimalikke tagajärgi, kuid inimene soovib ikkagi just sellist ravi ning hiljem on ennustatud tagajärjed käes? Kas neil juhtudel saab väita, et patsiendile osutatud tervishoiuteenus ei vastanud heale arstiteaduse tavale või ei olnud arst nõutud määral hoolas?