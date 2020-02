Tai kokaga köögis: spagetid ja oliiviõli on täiesti lubatud

Tellijale

«Mina armastan oliiviõli. Teen sellega peaaegu kõike. See on kõige parem, sest selles pole halbu rasvu,» mainib ta. Kui mõni Tai kokk peakski teile väitma, et oliiviõli ja Tai köök ei kuulu kokku, siis soovitab Pukdangpan seda mitte uskuda. «Kindlasti tarvitataks seda palju rohkem, kui see poleks nii kallis. Enamasti eelistatakse mõnda odavamat taimeõli, näiteks palmiõli,» räägib juba 12-aastaselt kodumaal köögitööga alustanud ja hiljem Aasia luksushotellide restoranikokana karjääri teinud mees. Pealegi ei pea ega saagi põhjamaal kõike teha punktipealt nii nagu kauges Tais kombeks, julgustab tailane retseptidega kohalikele oludele vastavalt ümber käima.