Jagamismajanduse ettevõtted üldisemalt, kelle hulgas on ka Bolt, on plaanitavate keelenõude uuenduste vastu juba eelmisel aastal teravalt sõna võtnud. «MTÜ Eesti Jagamismajanduse Liidu hinnangul on keeleoskuse puudumise alusel teenindajakaardi andmisest keeldumine ühistranspordiseadusega vastuolus ja piirab ettevõtlusvabadust,» seisab möödunud aasta kirjas, millele kirjutas alla liidu juht Kristjan Vanaselja, kes on töövahendusfirma GoWorkaBit tegevjuht.