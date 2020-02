Kirill Serebrennikov, väljatõugatu nüüd ja igavesti

Tellijale

Selge on see, et kuigi nii Venemaa kui muu maailma kultuuriavalikkus nimetas ettevõtmist avalikult näidispoomiseks ja Serebrennikovi toetuseks korraldati aktsioone ja tehti avaldusi, sobis tema piisavalt arrogantne isik ja looming, mis eredalt teatraalses vormis on tihtipeale positsioneerinud end (nii esteetiliselt, poliitiliselt, ajalooliselt, rahvuslikult kui seksuaalselt) alternatiivsete hoiakutega, suurepäraselt märklauaks, mille ümber saaks üles kütta üldrahvalikku viha vene rahvuskehandi õõnestamise ja «üldhumaansete» väärtuste devalveerimise vastu.