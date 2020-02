Produtsent Kris Taska: mina olen õnnelik!

Tellijale

Film kukkus välja just selline, nagu Taska lootis. «Talve» jõudis linale ilma riigi toetuseta. «Oluline on see, et film valmis, aga see, et ta valmis ilma riigi abita, on kurb. Tore oleks, kui riigil oleks filmitegijatele võimalik rohkem abi anda.» Eesti filmi rahastus on teiste kultuurivaldkondadega võrreldes endiselt vaeslapse osas, nentis Taska. «Filmitegija seisab valikute ees. ««Apteeker Mel­chiori» teeme riigi toega, aga kui sa tahad teha rohkem kui ühte filmi, siis tuleb leida häid kaasamõtlejaid. Meid aitas näiteks Tartu regionaalne filmifond ja see on väga hea, et niisugused fondid on tekkinud.»