«Labidas löödi maasse mullu 11. aprillil ja detsembri keskel panime tööd ajutiselt seisma, nii et suhteliselt kiiresti on läinud,» ütles EELK Saku Toomase koguduse õpetaja Magne MØlster.

Kirikuhoone on valmis ja küte on sees, teha on jäänud veel sisetööd ning üht-teist pühakoja kõrvale rajatava pastoraadi juures. Kiriku lõunapoolne katusekülg on päikesekatus ehk kaetud silmatorkamatute päikesepaneelidega.