Tennisenaiste kõva võitlus

Eesti teine number Elena Malõgina pidi avakohtumises tunnistama maailma edetabelis endast palju kõrgemal asuva Elisabetta Cocciaretto selget 6:1, 6:1 paremust. Seejärel pakkusid publikule tõelise maiuspala tippmängijad Anett Kontaveit ja Camila Giorgi. Giorgi praegune edetabelikoht (100.) on petlik, sest alles 2018. aasta oktoobris asus ta maailma edetabelis 30 parema hulgas. Kontaveit võitis trilleri 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) ja viigistas üldseisu 1:1-le.

Eesti esireket märkis, et pärast maakera kuklapoolelt naasmist oli ta eelnevatel päevadel õhtupoolikuks küllaltki väsinud. «Olin Austraalias päris pikalt. Ma ei teadnud, kuidas ajavahe mõjub. Lõpuks suutsin küll end käima saada ja mäng läks paremaks, mis on iseenesest tore,» lisas Kontaveit, kes pärast üleeilset kaht kolmegeimilist heitlust ajakirjanike ette jõudes oli silmanähtavalt rampväsinud.

Ta tunnistas, et paarismängus ei jõudnud lõpuks isegi enam rääkida või midagi adekvaatset öelda. «Ma ei tundnud end paarismängus hästi. Lena mängis täna paremini kui mina,» nentis Kontaveit.

Treener lisas, et energiapuudus tuli eriti hästi ilmsiks paarismängus. «Üks mängija on seal pidevalt võrgus, kus liigutused ja reaktsioon peavad olema eriti teravad, et pallidele vahele minna. Kui tagajoonel sai Anett kreeklastega mängitud, siis võrgus jäi ta ilmselgelt aeglaseks,» lausus Tamla.