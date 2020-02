Tööstress sunnib haiguslehte võtma järjest sagedamini

Tellijale

Saarep tunnistas, et mure inimeste ületöötamise pärast on päris suur. «Tööinspektsiooni nõustamistelefon saab üle 3000 kõne kuus,» lausus ennetusosakonna juhataja. Üle kümne protsendi neist on seotud ületunnitööga.

Tööandja kohustus on jälgida, et alluvate töö- ja puhkeaeg oleksid normis, aga samas vastutab iga inimene ise. «Tööandjale ei saa panna absoluutselt kõiki kohustusi. Tööpakkuja saab vaadata, et inimesel oleks lõunapaus ja et ta ennast vahepeal liigutaks,» sõnas ta.