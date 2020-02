Andreas Kaju: demokraadid komistasid USA valimismaratoni stardis

Tellijale

Pärast pikka sissejuhatavat kampaaniat asuvad Ameerika Ühendriikide demokraadid osariikide kaupa välja selgitama oma eelistust partei presidendikandidaadi ülesseadmiseks. Esimesena langetas valiku Iowa, kus pärast 71 protsendi valimisjaoskondade häälte kokkuarvestamist on napilt peal noorim, mõõdukam 38-aastane Indiana osariigi väikelinna South Bendi linnapea Pete Buttigieg, kes edestas kaugelt kõige vasakpoolsemat kandidaati, 78-aastast Vermonti osariigi senaatorit Bernie Sandersit. Populaarsemate kandidaatide esiviisikusse mahtusid veel 77-aastane Massachussetsi osariigi senaator Elizabeth Warren, üleriigiliste reitingutega võrreldes alla ootuste esinenud endine asepresident, 77-aastane Joe Biden ja viimastel nädalatel väikese tõusu läbi teinud 59-aastane Minnesota osariigi senaator Amy Klobuchar. Tegelikult pole esimese kahe kandidaadi järjekord lõplikult selge – Buttigieg on Iowa valimissüsteemis võitnud enda taha rohkem delegaate, sest on saanud rohkem toetust üleesindatud maapiirkondadest, ja Sanders absoluutarvestuses rohkem hääli, sest on saanud rohkem toetust alaesindatud kolledžilinnadest.

Paradoksaalselt ei võitnud mitte võitjad, vaid vahest hoopis kaotajad. Väikese Iowa osariigi tähtsus presidendivalimise karussellis on alati olnud just selles, et see on esimene. Esimese võidu võtmine, olgugi et väikese, on võitja kampaaniale pea alati toetust lisanud, sest paljud neist, kelle valik pole kindel või puudub sootuks, liiguvad tugevamate kandidaatide taha. Suuremat meediakajastust (ja sellest tulenevat mõju võitja nähtavusele kogu riigis) kui Iowa tulemused saab ainult 3. märtsi «superteisipäev», mil oma eelistuse valivad 14 osariiki ja Ameerika Samoa territoorium.